Число туристов из России в Японии в сентябре выросло на 108%

По данным Японской национальной туристической организации, число туристов достигло рекордного уровня для сентября благодаря возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Число россиян, посетивших Японию в сентябре, выросло на 108,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 29 700. По данным Японской национальной туристической организации, это рекорд для туристов из РФ для сентября.

Как говорится в пояснительных материалах, "несмотря на влияние санкций, число туристов достигло рекордного уровня для сентября благодаря возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, в первую очередь через Китай". В августе также был установлен рекорд для числа туристов из России (13 тыс.).

В сентябре Россия заняла первое место среди всех стран, туристы из которых учитываются в статистике, по темпам прироста числа путешественников и второе - среди регионов, уступив по общему объему туристов странам Ближнего Востока.

В общей сложности Японию в сентябре посетили 3,26 млн туристов, а за прошедшие девять месяцев 2025 года - 31,465 млн путешественников.