Генсек ОПЕК назвал Россию стабильным и надежным партнером

Хасам аль-Гайс отметил, что он рад приехать в Москву и принять участие в панельной дискуссии "Российской энергетической недели"

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия остается стабильным и надежным партнером ОПЕК+, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс на полях Российской энергетической недели.

"Мы, ОПЕК, по-прежнему сосредоточены на фундаментальных принципах. В сентябре прошлого года ОПЕК отметила свой 65-летний юбилей, и, надеемся, в следующем году мы будем отмечать 10 лет сотрудничества ОПЕК+. Мы благодарны и очень гордимся тем, что Российская Федерация была нашим стабильным и надежным партнером на протяжении всего этого пути с самого начала в 2017 году", - сказал он.

Он также отметил, что Россия и ОПЕК проводят технические встречи каждый год, Россия участвует в Министерской встрече ОПЕК.

Кроме того, генсек отметил, что он рад приехать в Москву и принять участие в панельной дискуссии с такими уважаемыми спикерами.

В сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" принимают участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел и др.