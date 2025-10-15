Cамоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля не будет

Он будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля (ослабление национальной валюты из-за внутренних инфляционных ожиданий) при низкой инфляции быть не может, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля, в принципе, быть не может. Он будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, а низкая инфляция позволяет, в том числе, стабилизировать и обменный курс. На каком именно уровне, это зависит от внешних условий. Но, повторюсь, самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции происходить не может", - сказал он.