В России 33 аэропорта бесплатно обеспечивают пассажиров питьевой водой

К инициативе планируют присоединиться еще 13 аэропортов, отметили в ФАС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В России 33 аэропорта бесплатно обеспечивают питьевой водой пассажиров в стерильных зонах. Такие данные сообщили в ФАС России.

"К инициативе планируют присоединиться еще 13 аэропортов", - отметили там.

В службе добавили, что неоднократно получали жалобы граждан на завышенную стоимость воды в аэропортах. Для системного решения этой проблемы ранее ведомство предложило аэропортам установить на территории перевозочных секторов бесплатные источники питьевой воды (кулеры, питьевые фонтанчики).

Именно в эти зоны по правилам службы авиационной безопасности запрещено проносить емкости с жидкостью более 100 мл, поэтому пассажиры вынуждены приобретать там воду по ценам, в том числе существенно превышающим среднерыночные.

"По имеющейся у ФАС России информации, в настоящий момент 33 аэропорта установили бесплатные источники питьевой воды, причем не только в стерильных зонах. Так, в аэропортах Москвы, Подмосковья, Калининграда, Самары, Екатеринбурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска питьевые фонтанчики или кулеры находятся во всех зонах", - указали в ведомстве. По данным службы, установка таких источников намечена в аэропортах Астрахани, Тюмени, Перми, Челябинска, Ханты-Мансийска, Пскова, Улан-Удэ, Красноярска, Кабардино-Балкарии, Владикавказа, Волгограда, Тамбова и Новосибирска.

По мнению ФАС, такая мера может существенно улучшить условия пребывания пассажиров в аэропорту и повысить их уровень комфорта.