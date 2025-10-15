Анкара видит ключевую роль "Турецкого потока" в энергобезопасности Европы

Глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар отметил важность такого же подхода и со стороны ЕС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Турецкий поток" сейчас играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Но для того чтобы танцевать танго, нужны двое. Поэтому важно, чтобы соответствующий подход был со стороны Европейского союза", - сказал турецкий министр на панельной сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодняшний день он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), Россия в январе - сентябре нарастила экспорт газа в Европу по "Турецкому потоку" на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млрд кубометров.