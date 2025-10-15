Бюджет Кузбасса недополучит 37 млрд рублей из-за снижения добычи угля

Объем налоговых поступлений от угольной отрасли региона за шесть месяцев 2025 года составил 17,4 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бюджет Кузбасса до конца года недополучит порядка 37 млрд рублей из-за снижения добычи угля. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса Леонид Старосвет.

"В 2023 году угольные предприятия формировали порядка 31% налоговых поступлений бюджета. В 2025 году мы видим, что всего 13% доходной части бюджета были сформированы угольными компаниями. Это самое большое, к сожалению, снижение бюджета среди регионов РФ. Так, завершая 2024 год, мы заходили в бюджет в минус 60 млрд [рублей], а сегодня прогнозы, показатели до конца года - еще минус 37 млрд", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.

Объем налоговых поступлений от угольной отрасли Кузбасса за шесть месяцев 2025 года составил 17,4 млрд рублей, что на 3,9 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета региона на 2025 год составит 234,4 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 39,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета составит 257,2 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на 2025 год в сумме 22,7 млрд рублей, или 11,7% от объема доходов областного бюджета на 2025 год без учета безвозмездных поступлений.

Угольная отрасль Кузбасса

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что бюджет Кузбасса за восемь месяцев 2025 года недополучил 12 млрд рублей.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.

