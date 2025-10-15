ЦБ: при инфляции в 5% и выше начинает падать доверие населения к нацвалюте

Это приводит к валютизации или снижению нормы сбережения, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инфляция на уровне 5% и выше уже приводит к снижению доверия населения к национальной валюте, люди перестают в ней сберегать. Об этом заявил в Госдуме зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

"Важная тема, потому что действительно люди хотят, чтобы общий уровень цен не рос. Они воспринимают любую инфляцию как на самом деле несправедливый налог, высокую инфляцию они воспринимают как очень несправедливый налог. И при инфляции 5% и выше мы знаем, что идет экспоненциальное падение доверия к национальной валюте. Люди просто перестают сберегать в национальной валюте при той инфляции, которую они могут ощутить на горизонте одного года. Начинается валютизация или просто снижается норма сбережения, они бросаются покупать недвижимость, товары длительного пользования и так далее. Поэтому низкая инфляция действительно важна", - сказал Заботкин.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на этой цели в дальнейшем.