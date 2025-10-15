Сербия и ЕС создадут рабочую группу для решения проблем в энергетике

Президент страны Александар Вучич подчеркнул, что Белград не ведет переговоров с потенциальными покупателями компании NIS

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Сербия и Европейский союз создадут совместную рабочую группу по энергетике, чтобы решать возникающие проблемы в этой сфере. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Благодарю председателя Еврокомиссии и за то, что, как я верю, мы сможем создать совместную рабочую группу с представителями ЕС, которая будет заниматься энергетической ситуацией в нашей стране, чтобы понять, как преодолеть все проблемы", - отметил Вучич.

Глава государства подчеркнул, что Белград не ведет переговоров с потенциальными покупателями компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), поскольку не является ее владельцем. "У нас нет переговоров с потенциальным покупателем, поскольку мы не являемся владельцами. Мы не коммунисты и ждем, чтобы владелец, если возникнет необходимость и санкции сохранятся, а, похоже, так и будет, договорился с тем, с кем посчитает нужным", - пояснил он.

Вучич также подчеркнул, что в разговорах с российской стороной сербская делегация получила понимание и поддержку. "То, что мы увидели в разговоре с русскими - ситуация непростая, особенно для нас. Но обнадеживает то, что они это поняли и, как я верю, будут действовать соответствующим образом, поскольку мы не можем позволить себе никакого нарушения на рынке энергоресурсов, недостаточного энергоснабжения и тому подобного", - отметил президент.

Ранее Вучич сообщил, что переговоры по вопросам энергетики и деятельности компании NIS с делегацией из России, в которую вошли глава "Газпром нефти" Александр Дюков и первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, прошли открыто и конструктивно. Он подчеркнул, что гражданам, несмотря на сложную ситуацию, не стоит беспокоиться о возможных кризисных ситуациях в энергетической сфере. По словам президента, Белград и Москва нашли взаимопонимание относительно дальнейших шагов в энергетической сфере. "Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли их интересы, и сделаем все, что соответствует наилучшим интересам Сербии", - указывал он.

О санкциях против NIS

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", Дюкова, а также против NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября.

Вучич сообщил 5 октября, что у компании нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что не получила от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).