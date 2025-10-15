Венгрия в 2025 году получит около 5 млн тонн российской нефти по "Дружбе"
09:01
обновлено 09:21
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венгрия в 2025 году получит около 5 млн тонн российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Составит около 5 млн тонн. В настоящее время у нас 3,6 млн тонн, а согласно контракту поступает около 5,5 млн тонн", - сказал он.
В 2026 году Венгрия планирует сохранить объемы покупки российской нефти на таком же уровне.