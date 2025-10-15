MOL нарастит поставки нефти в Сербию, но не сможет обеспечить в одиночку рынок

Компания сама по себе не может поставлять столько, сколько необходимо для функционирования сербского топливного рынка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венгерская MOL продолжит наращивать поставки нефти в Сербию на фоне введения санкций США против сербской NIS, но не сможет обеспечить в одиночку весь сербский рынок, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"В настоящее время MOL увеличила экспорт топлива в Сербию, что, очевидно, может быть полезно сербам, но MOL сама по себе не может поставлять столько, сколько необходимо для функционирования сербского топливного рынка. Но они делают все, что в их силах, поэтому они увеличили свой экспорт и будут продолжать увеличивать свой экспорт в Сербию, чтобы помочь нашим сербским друзьям", - сказал он.