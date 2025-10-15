Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании форума РЭН
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 октября выступит на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"16 октября Владимир Путин примет участие в пленарном заседании восьмого Международного форума "Российская энергетическая неделя", - отмечается в сообщении.
В 2025 году форум проходит под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В мероприятиях РЭН принимают участие государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Всего официальная программа форума насчитывает более 60 деловых мероприятий.