ТАСС: аэропорты Европы предупредили о недоступности навигации при посадке

В частности, речь идет про Мюнхен, Берлин, Копенгаген, Варшаву, Ригу, Таллин, Вильнюс и Стокгольм

© Johannes Simon/ Getty Images

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ряд аэропортов Европы сообщил о недоступности навигационной системы EGNOS в зоне посадки. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

В частности, речь идет про аэропорты Мюнхена, Берлина, Копенгагена, Варшавы, Риги, Таллина, Вильнюса и Стокгольма.

"Во всех случаях, согласно информации, распространенной для пользователей воздушного пространства, отмечается, что система недоступна для захода на посадку по курсовому радиомаяку с вертикальным наведением до 10:10 по всемирному времени (13:10 мск) 17 октября", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что EGNOS - это европейская геостационарная служба навигационного покрытия, которая позволяет улучшать работу систем GPS и Galileo.

Ранее авиационные службы некоторых европейских стран также предупредили о возможных помехах или некорректной передаче данных глобальной спутниковой навигационной системой и, в частности, GPS. Соответствующую информацию распространили диспетчера Болгарии, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, а экипажи просят докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступления неправильных данных.

Кроме того, о возможных сбоях GPS на северо-востоке страны сообщили авиационные власти Великобритании. Собеседник ТАСС в диспетчерской службе Лондона ранее отмечал, что в период с 6 по 17 октября с 08:00 до 17:00 по всемирному времени (с 11:00 до 20:00 мск) возможно "подавление сигнала в радиусе до 30 морских миль (55 км - прим. ТАСС) от места расположения источника".

"Помехи могут повлиять также на устройства управления беспилотными летательными аппаратами - приемники GPS могут периодически или полностью выходить из строя или выдавать неверную информацию о местоположении", - заметил собеседник агентства, указав непосредственным местом расположения источника окрестности города Ньюкасл-апон-Тайн.