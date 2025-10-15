ГД приняла законопроект о расширении полномочий властей "Сириуса"

Органы публичной власти территории смогут устанавливать специальное регулирование в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о расширении полномочий органов власти федеральной территории "Сириус" в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Предлагается внести изменения в закон "О федеральной территории "Сириус", предусматривающие наделение органов публичной власти территории правом устанавливать специальное регулирование в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. В частности, речь идет об организации рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также оказании услуг общественного питания и бытовых услуг.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на формирование современной потребительской среды для жителей и гостей федеральной территории. Предполагается, что "Сириус" станет площадкой для апробации инноваций в торговле и сервисе, включая использование цифрового рубля, искусственного интеллекта и биометрических решений.