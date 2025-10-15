Минэнерго призвал оказать российской нефтегазохимии господдержку

Производство крупнотоннажных полимеров в РФ с 2000 по 2024 года выросло почти в четыре раза, отметил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российское производство крупнотоннажных полимеров может практически удвоиться к 2035 году и составить 14 млн тонн. Но для реализации всех проектов необходимо около 4 трлн рублей накопленных инвестиций, что требует мер фискального стимулирования. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Он отметил, что российское производство крупнотоннажных полимеров с 2000 по 2024 года выросло почти в четыре раза, с менее 2 млн тонн до 7,5 млн тонн, в 2035 году планируется еще в два раза увеличить показатель, до 14,4 млн тонн. "Эти проекты уже реализуются. И у нас есть полная уверенность, что данный план будет реализован, несмотря на давление, под которым мы находимся", - подчеркнул он. "Инвестиции, которые необходимы для того, чтобы реализовать эти проекты, они исчисляются триллионами, то есть 4 триллиона рублей - это примерно тот уровень, который будет потрачен на нашем горизонте планирования для того, чтобы реализовалась стратегия", - сказал Сорокин.

В то же время он отметил, что для реализации данного потенциала необходимы: предсказуемый долгосрочный поток ресурсов, технологий и финансирование. По его словам, крупный нефтегазохимический комплекс мощностью 2,5-3 млн тонн требует капитальных затрат на уровне 10-12 млрд долларов, и даже относительно высокая маржинальность отрасли в 35% не достаточна для обеспечения таких инвестиций. "Надо иметь предсказуемую фискальную систему стимулирования данной отрасли. Без этого никакие новые проекты не могут начаться", - отметил Сорокин. Он добавил, что рынок смещается в основном в Азию, где нужно будет конкурировать по стоимости с местным производством, с местными химическими предприятиями. "Поэтому опять же подчеркну, что поддержка критически важна", - указал Сорокин.

При этом он отметил, что с точки зрения налогового эффекта поддержка отрасли окупается с большим запасом, и бюджет в целом остается в плюсе. Кроме того, нефтехимия является одним из основных драйверов в экономике, дающим как минимум двойной мультипликативный эффект от каждого вложенного рубля, подчеркнул Сорокин.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин рассказал, что сегодня весь жизненный цикл таких проектов поддержан и охвачен той или иной мерой государственной поддержки. "Мы стараемся создать сквозную цепочку поддержки проектов на всем жизненном цикле, начиная от научно-исследовательской работы и заканчивая уже непосредственно запуском и вводом производства в работу. У нас есть субсидии на НИОКР, у нас есть льготные займы Фонда развития промышленности или, допустим, субсидируемая ставка по линии постановления номер 295 (о поддержке инвестпроектов по производству приоритетной продукции - прим. ТАСС). У нас есть проект поддержки международной кооперации и экспорта, где мы поддерживаем продукты несырьевого неэнергетического экспорта", - пояснил он.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.