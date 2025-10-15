В Британии Royal Mail оштрафовали на $28 млн за доставку почты с опозданием

По данным регулятора Ofcom, почтовая служба доставила 25% отправлений первого класса с опозданием

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британский регулятор Ofcom оштрафовал Королевскую почту (Royal Mail) на £21 млн (около $28 млн) за доставку в 2024-2025 финансовом году (завершился в апреле) четверти отправлений первого класса с опозданием. Об этом говорится в заявлении регулятора.

По данным Ofcom, штраф наложен по результатам расследования после того, как Royal Mail "не выполнила целевые показатели по доставке почтовых отправлений как первого, так и второго класса".

В прошлом году Королевская почта доставила вовремя лишь 77% почтовых отправлений первого класса и 92,5% второго класса, что значительно меньше целевых показателей в 93% и 98,5%.

Это уже третий штраф подряд. Он в два раза больше, чем тот, что был наложен на Royal Mail в прошлом году (£10,5 млн) и почти в четыре раза больше, чем за год до этого (£5,6 млн). С учетом того, что речь идет о неустраненных недоработках, сумма взыскания увеличивается каждый год. Как пояснили в Ofcom, речь идет о третьем самом крупном штрафе, который регулятор когда-либо выписывал. Изначально он был еще больше, составляя £30 млн. Однако сумма была уменьшена из-за признания Royal Mail своей вины.

Как заявил директор по обеспечению соблюдения правил Ofcom Иэн Строхорн, "миллионы важных писем приходят с опозданием, и люди не получают то, за что платят, покупая марки". "Эти систематические нарушения недопустимы, и потребители справедливо ожидают лучшего обслуживания", - добавил Строхорн. Он потребовал от Royal Mail "в срочном порядке восстановить доверие потребителей" посредством "реальных и значительных улучшений, а не очередных пустых обещаний". Регулятор потребовал от компании "публично представить план действий по исправлению ситуации", пригрозив в ином случае новыми штрафами.

В Royal Mail заявили, что признают решение Ofcom и "продолжат упорно работать над осуществлением дальнейших и последовательных улучшений качества услуг".