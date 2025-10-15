Собянин: социальные расходы Москвы в 2026 году составят половину бюджета

Основной упор столица сделает на реализацию 13 государственных программ

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бюджет Москвы в ближайшие три года будет устойчивым, сбалансированным и социально ориентированным. Социальные расходы города в следующем году составят половину бюджета, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Внесли в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2026-2028 годы. Он сформирован исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030-го. В ближайшие три года планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам", - написал мэр.

По его словам, основной упор столица сделает на реализацию 13 государственных программ. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций.