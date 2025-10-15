Более 20% вагонов "Гранд сервис экспресса" были выпущены за 2023-2024 годы

Компания запланировала на зимний сезон курсирование в Крым 10 пар поездов

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Парк компании "Гранд сервис экспресс", выполняющей железнодорожные рейсы в Крым, в 2025 году в пиковый период достигал 1 тыс. вагонов. Более 200 из них выпущены в 2023-2024 году и недавно приобретены компанией, сообщил журналистам в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо.Крым" начальник управления обособленного подразделения "Крым" АО ТК "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.

"В этом году наш парк составлял более 1 тыс. вагонов, и это было достигнуто разными способами: аренда, закупка. Мы только этим летом закупили 89 новых вагонов, всего закуплено в наш собственный парк уже более 200 вагонов производства 2023-2024 годов", - сказал Садретдинов. Он также уточнил, что компания готова закупать и большее количество подвижного состава.

Представитель компании отметил, что расширяется маршрутная сеть - в этом году были добавлены поезда из Таганрога и Владикавказа, всего же маршруты проходят через 46 регионов РФ.

"Цель номер один - обеспечить транспортную доступность республики [Крым]. <…> Поэтому наша компания в этом направлении движется и будем стараться обеспечивать доступность Республики Крым всеми возможными способами", - добавил Садретдинов.

