"Гранд сервис экспресс" назвал невозможным ускорение ж/д поездок в Крым

Это связано с ограничениями инфраструктуры, сообщил начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании Альберт Садретдинов

Редакция сайта ТАСС

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Поезда компании "Гранд сервис экспресс", связывающие Крым и Севастополь с остальными регионами РФ, не могут выполнять маршруты быстрее из-за ограничений, связанных с инфраструктурой в целом, сообщил журналистам в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" начальник управления обособленного подразделения "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.

"Нюанс на самом деле один - это ограничение инфраструктуры. Пропускная способность раз, во-вторых, сама инфраструктура. <…> Это и загруженность пути, особенно на Северном Кавказе, и само технологическое строение пути, и конструкционные особенности подвижного состава в нынешнем положении", - сказал Садретдинов.

Он отметил, что перевозчик с учетом этих факторов со своей стороны может повлиять на удобство расписания для пассажиров, а также договаривается о приоритетном пропуске поездов, отсутствии технических стоянок.

При отсутствии авиасообщения добраться в Крым можно только поездом или автотранспортом. По данным компании, в настоящее время поездка по самым коротким железнодорожным маршрутам - от Симферополя до Адлера и Кисловодска занимает более 20 часов, эти поезда связывают Крым с аэропортами. По самому длинному - в Омск - более 66 часов. В Москву самый быстрый поезд - экспресс - идет почти 30 часов, обратно - более 27 часов.