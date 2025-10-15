Росатом подтвердил низкоуглеродный статус РЭН-2025 "атомными" сертификатами

Такой подход способствует формированию долгосрочной и надежной стратегии, демонстрируя ответственность перед обществом, заявил директор "Росконгресса" Владимир Затынайко

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" подтвердил низкоуглеродный статус Российской энергетической недели (РЭН-2025). Договор о передаче соответствующих "атомных" сертификатов подписан в рамках форума, корреспондент ТАСС.

Документ, подписанный заместителем генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Александром Хвалько и заместителем директора фонда "Росконгресс", директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко, подтверждает низкоуглеродное качество электроэнергии, использованной при проведении форума. "Передача "атомных" сертификатов обеспечивает прозрачность и подлинность низкоуглеродного статуса мероприятий, проводимых фондом Росконгресс. Такой подход способствует формированию долгосрочной и надежной стратегии, демонстрируя ответственность перед обществом и будущими поколениями", - прокомментировал директор "Росконгресса" подписание договора.

В мае 2025 года на полях международного Невского экологического конгресса было подписано соглашение между госкорпорацией "Росатом" и фондом "Росконгресс" о сотрудничестве в области использования низкоуглеродной энергии, направленное на обеспечение углеродной нейтральности международных мероприятий, проводимых фондом. Передача сертификатов осуществляется через платформу "Нить природы", которая функционирует как маркетплейс для сделок с углеродными единицами, квотами и сертификатами происхождения электроэнергии. Платформа создана для организаций, реализующих климатические проекты и стремящихся подтвердить экологическую ответственность своей деятельности. Оператором "Нити природы" выступает "Росконгресс".

Электроэнергетический дивизион "Росатома" является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО "Концерн Росэнергоатом" - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 20% электроэнергии в России. Углеродный след российских АЭС составляет 5,1 г CO2-экв/кВт/ч, что значительно ниже границы подтверждения низкоуглеродного статуса источника электроэнергии 100 г CO2-экв./кВт/ч.

О форуме РЭН-2025

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".