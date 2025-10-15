Алиханов надеется, что автоэлектроника РФ будет более востребована на "Белджи"

Глава Минпромторга отметил, что белорусско-китайское предприятие является одним из самых быстрорастущих брендов на российском рынке

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает, что российская автомобильная электроника будет более востребована на предприятии "Белджи" в Белоруссии. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов по итогам встречи с премьер-министром республики Александром Турчиным.

"Мы хотели бы, чтобы наша автоэлектроника была более востребована, в том числе на мощностях развиваемого предприятия "Белджи" (белорусско-китайское предприятие по сборке легковых автомобилей Geely и BELGEE, в Борисовском районе Минской области - прим. ТАСС) , - сказал он. Глава ведомства обратил внимание, что "Белджи" - один из самых быстрорастущих брендов на рынке Российской Федерации. "Больше 7% уже доля. Он вошел в четверку крупнейших игроков на рынке российском. Поэтому считаем, что проекты по локализации в том числе должны быть увязаны с потреблением и российской автоэлектроники", - отметил Алиханов.

По словам министра, стороны сегодня обсуждали сотрудничество в микроэлектронике, легкой промышленности, совместные проекты в Узбекистане, в Африке. "[Обсуждали] использование наших двигателей, которые сейчас уже устанавливаются на Белазы и используются в том числе на угольных разрезах в России", - рассказал руководитель Минпромторга. Как сообщил глава ведомства, в целом страны достигли больших успехов в сельхозмашиностроении, есть кооперационные проекты в лифтостроении.

Он отметил, что у РФ и Белоруссии есть достаточно большое количество кооперационных проектов и в рамках межгоскредита. Делегации двух стран обсуждали в том числе и совместные проекты в рамках Евразийского экономического союза. "У нас в этом году было отобрано два проекта на три страны - Беларусь, Россия и Казахстан. Кооперационные [проекты], которые финансируются за счет нового инструмента поддержки в рамках Евразийского экономического союза. Еще 14 проектов таких у нас в проработке", - проинформировал Алиханов.

По мнению министра, Белоруссия, как одна из наиболее развитых в промышленном плане стран - участниц союза, естественный партнер в этой сфере, может претендовать на льготное финансирование. "Мы с удовольствием будем пользоваться этой возможностью, развивая новые совместные проекты", - подчеркнул он.

Помимо прочего, стороны коснулись проекта "Амкодор-Онего". "Очень важно, чтобы в наших странах начала производиться качественная техника по лесозаготовке с учетом того, что для Российской Федерации лесопереработка - это тоже один из столпов, который формирует наш экспорт", - сказал Алиханов. Он подчеркнул, что иметь собственное машиностроение, которое обслуживает этот сектор, крайне важно. Министр также выразил надежду, что Россия и Белоруссия смогут договориться о новых кооперационных проектах в Москве на коллегии Минпромторга РФ и Минпрома республики, запланированной на декабрь.