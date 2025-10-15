Кузбасс предложил РЖД договориться об экспорте не менее 60 млн тонн угля

Было ранее заключено соглашение о вывозе 54,1 млн тонн угля на 2025 год в восточном направлении

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД" об экспорте не менее 60 млн тонн угля в восточном направлении необходимо заключить для повышения эффективности угольной отрасли. Такое мнение высказал заместитель губернатора Кемеровской области Леонид Старосвет.

Ранее РЖД и Кузбасс заключили соглашение о вывозе 54,1 млн тонн угля на 2025 год в восточном направлении. План по вывозу угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении за первые пять месяцев 2025 года не был выполнен в полном объеме, отставание составляет около 585 тыс. тонн.

"[Одно из предложений по повышению эффективности угольной отрасли - это] заключение на 2026 год соглашения между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД" на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 60 млн тонн ", - говорится в его сопроводительной презентации на Российской энергетической недели.

На слайде также уточняется необходимость выполнения инвестиционной программы ОАО "РЖД" по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и реализации ежесуточного мониторинга параметров погрузки угольной продукции из Кузбасса во взаимодействии с ОАО "РЖД" и угольными компаниями региона.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".