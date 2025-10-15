В Крыму модернизировали принадлежащий правительству Коми санаторий

В частности, отремонтирован лечебный корпус, обновлена система пожарной безопасности

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Санаторий "Северное сияние" в крымском городе Саки, принадлежащий правительству Республики Коми, масштабно модернизировали в 2025 году. Санаторий оздоровил в этом году более 2,7 тыс. жителей Коми и примет еще почти 600 человек по социальным программам, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

"Модернизируем инфраструктуру наших санаториев. Один из них - "Северное сияние" в Крыму, где по моему поручению в этом году была проведена большая комплексная работа. В санатории отремонтирован лечебный корпус, обновлена система пожарной безопасности, заменено оборудование в пищеблоке, модернизирован фитобар, обустроена библиотека, отремонтирована сцена в актовом зале, благоустроен пруд, установлен пандус в бассейне, восстановлено футбольное поле, улучшены спортивные объекты и выполнены многие другие работы", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале по итогам проверки учреждения.

По данным пресс-службы главы региона, в ходе поездки в учреждение в марте этого года Гольдштейн поручал расширять площади лечебного корпуса, отремонтировать спальные корпуса и обновить инфраструктуру.

Сейчас по поручению главы республики прорабатывается вопрос переноса автомобильной стоянки с территории санатория за пределы учреждения. Задача находится на финальной стадии: достигнута договоренность с Министерством обороны России о демонтаже старых железнодорожных путей и передаче земли муниципалитету. В результате территория санатория будет увеличена почти на 4 тыс. квадратных метров, где в том числе оборудуют новую парковку. Подготовлена проектная документация по благоустройству. Администрация города Саки согласовала безвозмездное и бессрочное размещение объекта.

"В санатории должны быть созданы современные и комфортные условия для оздоровительного отдыха жителей нашей республики. Особое внимание надо уделить развитию территории, максимально эффективно использовать ее возможности и постоянно совершенствовать комплекс услуг", - отметил глава региона.

Санаторий "Северное сияние" в Саки с 2022 года работает круглый год для лечения взрослых и детей. Расположен на первой береговой линии между Сакским озером и Черным морем, что в сочетании с современной лечебной базой обеспечивает комплексный подход к восстановлению здоровья. В этом году санаторно-курортное лечение получили 2 714 человек, в том числе 666 человек по направлениям учреждений здравоохранения. До конца года планируется принять еще почти 600 человек по линии социальной защиты, Всероссийского общества инвалидов и Народного фронта.