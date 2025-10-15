Петербургская биржа не ждет дефицита зимнего дизтоплива в РФ

Минэнерго и правительство принимают меры для того, чтобы наполнить рынок, в том числе за счет экспорта, сообщил глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мораторий на обнуление топливного демпфера и отмена акциза на часть дизтоплива позволят насытить внутренний рынок, дефицита зимнего дизеля не ожидается, заявил журналистам глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев на РЭН.

"Сейчас за этим следят все, и Минэнерго. И мне кажется, что шаги, предпринятые регуляторами с нашим участием, должны не допустить какой-то проблемы с дизельным топливом", - сказал он.

"То, что мы сейчас обнуляем демпфер, создает стимулы, конечно, поставлять на внутренний рынок все больше и больше товаров. Минэнерго и правительство принимают очень активные меры для того, чтобы наполнить рынок, в том числе за счет экспорта", - отметит Артемьев.

Он добавил, что с завершением посевной спрос на топливо снижается и потребление уменьшается.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.