В Крыму по итогам 2025 года ожидается более 7 млн туристов

За девять месяцев 2025 года регион добился показателей, которые были достигнуты за весь 2024 год, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий

Редакция сайта ТАСС

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Турпоток в Республику Крым уже превышает прошлогодний на 16%, и при сохранении темпов по итогам года регион посетят более 7 млн туристов, сообщил в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"За первые девять месяцев 2025 года в Республику Крым прибыло 6 млн 65 тыс. туристов. Это плюс 16%, по официальной статистике, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. <…> При сохранении вот этих темпов - [плюс] 16% - мы с вами ожидаем к концу года чуть более 7 млн человек в Республике Крым", - сказал Ганзий.

Он отметил, что за девять месяцев 2025 года регион добился показателей, которые были достигнуты за весь 2024 год. "На мой взгляд, 2025 год стал для Республики Крым годом завершения восстановительного роста и отправной точкой для дальнейшего развития туристического потока, вообще туризма в Республике Крым", - уверен министр.