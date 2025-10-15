Кабмин Словакии одобрил техническое и финансовое сотрудничество с Украиной

По информации TASR, документ подтверждает намерение Братиславы активно участвовать в послевоенном восстановлении украинского государства

БРАТИСЛАВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщило агентство TASR.

Практическая реализация документа будет осуществляться через совместные проекты, предусматривающие, в частности, обмен технологиями между странами. Словацкие власти, как следует из сообщения, будут предоставлять финансовые гранты. По каждому из таких проектов будет заключаться конкретное соглашение.

Документ, как отметило агентство, подтверждает намерение Братиславы активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины.