РФ и Белоруссия разработали критерии для присвоения статуса товара СГ

В 2026 году планируется присвоить этот статус товарным позициям в таких группах, как станки, автобусы, грузовики и микроэлектроника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия разработали критерии оценки для присвоения статуса "товара Союзного государства", в 2026 году планируется присвоить этот статус товарным позициям в таких группах, как станки, автобусы, грузовики и микроэлектроника. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам рабочей поездки в Республику Беларусь министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

В рамках поездки Алиханов провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

"Министр рассказал о продолжении работы по присвоению статуса "товара Союзного государства". Стороны разработали критерии оценки и проект методики расчета уровня кооперационной составляющей, а также договорились, что в товаре должно быть не менее 50% белорусско-российской составляющей, причем доля каждой стороны - не менее 25%. Подготовительную работу планируется завершить до конца этого года, чтобы в 2026 году присвоить статус товарным позициям в таких группах, как станки, автобусы, грузовики и микроэлектроника", - отмечается в сообщении.

Глава Минпромторга РФ также отметил перспективы совместной разработки и внедрения суверенного программного обеспечения на промышленных предприятиях. "Российские заказчики активно используют цифровые продукты белорусских ИТ-компаний, а российские разработчики успешно провели пилотные проекты на белорусских предприятиях машиностроения и химической отрасли", - сообщили в Минпромторге РФ.