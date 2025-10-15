Gallagher Re: мировые страховые убытки от стихийных бедствий превышают $100 млрд

Рост отмечается уже шестой год, сообщается в отчете британской страховой компании

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Страховые убытки от природных бедствий во всем мире шестой год подряд превышают отметку в $100 млрд. Об этом говорится в отчете британской страховой компании Gallagher Re.

"Предварительно, общие мировые страховые убытки за первые девять месяцев 2025 года <...> составили $105 млрд. Потери шестой год подряд превышают отметку в $100 млрд", - говорится в документе.

Согласно приведенным в нем статистическим данным, за период с 2020 по 2024 год минимальная сумма страховых выплат составила $132 млрд. Общие экономические потери от стихийных бедствий с начала текущего года оцениваются в $214 млрд, при этом, как отметили в компании, за этот период было относительно мало катаклизмов. В отчете компания обращает внимание на рост летних температур в северном полушарии. Потепление напрямую влияет на погоду, повышая вероятность возникновения экстремальных погодных условий, отмечается в докладе. "Экстремальные температуры создают все больше причин для обеспокоенности в различных секторах экономики", - указали в Gallagher Re.

По данным компании, самыми убыточными катастрофами для страховщиков за девять месяцев 2025 года стали штормы в США и Европе, январские природные пожары в американском штате Калифорния и землетрясение в Мьянме в марте. За них страховые компании выплатили $49,8 млрд, $40 млрд и $1,7 млрд соответственно.