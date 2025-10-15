Россия готова участвовать в строительстве электроэнергетики и ГЭС в Венгрии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова готова принимать участие в строительстве объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций", - отмечается в сообщении.