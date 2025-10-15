ОСК поставила очередную партию специализированных катеров для ведомств РФ

В состав вошли 5 катеров типа РПК-640 и 13 катеров типа ПК-500

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) поставил в государственные ведомства Российской Федерации очередную партию патрульных и служебно-разъездных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Военно-промышленный холдинг Кингисеппский машиностроительный завод ОСК (КМЗ) выполнил обязательства по поставке очередной партии специализированных катеров для различных государственных ведомств Российской Федерации. В состав переданной партии вошли 5 катеров типа РПК-640 и 13 катеров типа ПК-500, предназначенных для решения широкого спектра служебных и специальных задач", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что разъездной патрульный катер РПК-640 представляет собой современное маломерное судно с жестким корпусом и закрытой рубкой, оборудованное носовым и кормовым самоотливными кокпитами. Основные сферы его применения это проведение инспекционных работ, патрулирования, а также оперативная деятельность в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

В свою очередь патрульный катер ПК-500 является быстроходным судном, конструктивно сочетающим плавность хода и высокую мореходность. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта в акваториях рек и озер.