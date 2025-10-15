"Алеан": продажи туров на курорты Кубани снизились почти на 20%

Часть туристов переориентировалась на отдых в Республике Крым, сообщила представитель национального туроператора Галина Савчук

Редакция сайта ТАСС

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Продажи туров на курорты Краснодарского края снизились почти на 20% в высоком сезоне 2025 года, сообщила представитель национального туроператора "Алеан" Галина Савчук в рамках межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" в Ялте. Часть туристов переориентировалась на отдых в Крыму.

"В этом году [мы зафиксировали] снижение продаж [туров] по Краснодарскому краю почти на 20%. Это общая статистика, включая Анапу, Сочи и Геленджик", - сказала Савчук.

Она также отметила, что одной из особенностей высокого сезона 2025 года является переориентация части туристов с курортов Краснодарского края на Республику Крым. Однако при этом, по словам Савчук, у Крыма нет такого туристического потенциала в плане отельного бизнеса, какой есть у таких курортов Кубани, как Анапа.

"В Крыму ограниченное количество отелей категории четырех и пяти звезд. Мы ждем 2030 год, когда в регионе будет много таких отелей, и он будет достойным конкурентом для всех регионов", - добавила Савчук.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых. Местные курорты приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для региона.