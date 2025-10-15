Лихачев: РФ привнесла в мировую атомную энергетику ориентированность на клиентов

Атомная энергетика ориентируется на вариативность мощности - "от единиц мегаватт до гигаватт, включая среднюю мощность, мощность в плавучем формате, в мобильном формате, в наземном", отметил гендиректор Росатома

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ориентированность на потребности конкретных клиентов - это то, что Россия привнесла в мировую атомную энергетику. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, выступая на сессии в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Заточка под потребителей, ориентирование на клиента - это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения", - сказала глава атомной отрасли России.

По его словам, сегодня атомная энергетика ориентируется на вариативность мощности - "от единиц мегаватт до гигаватт, включая среднюю мощность, мощность в плавучем формате, в мобильном формате, в наземном". "Но без ложной скромности скажу, что такого набора решений, которые есть сегодня у Росатома, на планете больше не существует", - заверил Лихачев, добавив, что сегодня Росатом ведет переговоры о строительстве АСММ с партнерами по всему миру.