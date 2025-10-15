Cosmos Hotel Group будет управлять пятизвездочным отелем на Кубе

Гостиница будет работать под названием Sierra Cristal by Cosmos Hotels

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сеть отелей Cosmos Hotel Group и кубинская туристическая группа Gaviota S.A. подписали на Форуме туристических территорий в Москве соглашение об управлении отелем Sierra Cristal 5* в провинции Ольгин, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в компании, отель будет работать под названием Sierra Cristal by Cosmos Hotels.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил, что это первый международный курортный отель, которым будет управлять компания. "Международные проекты являются частью долгосрочной стратегии Cosmos Hotel Group. В настоящий момент мы уже оцениваем перспективные рынки и ведем переговоры по новым объектам курортных и городских отелей, которые будут работать под управлением и по франшизе Cosmos", - рассказал он.

Sierra Cristal - гостиничный комплекс категории "пять звезд" на 640 номеров, построенный в 2024 году. Отель расположен в 25 км от города Антилья в провинции Ольгин. Расстояние до международного аэропорта Франк-Паис составляет 114 км.

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".