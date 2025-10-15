"Россети" рассказали о работе по упрощению техприсоединения к сетям

Заместитель гендиректора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский отметил, что благодаря уже проведенной работе количество этапов техприсоединения удалось сократить до одного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский рассказал на РЭН об оптимизации процедур технологического присоединения к сетям в России, внедрении новых клиентских сервисов и ключевых факторах, влияющих на стоимость услуг. Об этом говорится в сообщении компании.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса - это система ключевых показателей для оценки инвестиционного климата в России, которые охватывают весь жизненный путь предприятий, начиная с регистрации. Она объединяет более 40 показателей и около 250 мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач. Одна из них касается упрощения присоединения к сетям.

Мольский отметил, что "Россети" уделяют большое внимание этой теме. "Благодаря уже проведенной работе количество этапов техприсоединения удалось сократить до одного. При этом все необходимые документы потребитель может оформить в цифровом формате через портал электросетевых услуг или ЕГПУ (сервис "Госуслуги")", - добавили в компании. Именно так сегодня поступают 99% всех заявок на техприсоединение. Для упрощения процедур и сокращения сроков нужны изменения в Земельный кодекс, законодательство о закупках и иные нормативные акты, влияющие на прохождение инвестиционно-строительного цикла.

"Однако главный критерий - это даже не сроки, а стоимость техприсоединения. Сейчас для многих категорий, включая малый и средний бизнес, действуют льготные ставки. Если сравнить с другими странами, получается, что у нас одна из самых дешевых услуг. Но эти затраты распределяются на других потребителей через тариф на передачу электроэнергии. Кроме того, расходуются средства, которые должны идти на реконструкцию и на развитие сети. Этот вопрос необходимо учитывать, в том числе при реализации дорожной карты национальной модели", - подчеркнул он.

Мольский сообщил, что при ее подготовке проведена большая работа на уровне Минэнерго и Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив. Кроме того, "Россети" активно взаимодействуют с потребителями на разных площадках, включая совместные мероприятия с бизнес-объединениями "Опора России" и "Деловая Россия".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.