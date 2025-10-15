В Приморье на курорте "Арсеньев" открыли канатную дорогу

Ее протяженность составила 1,5 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всесезонный горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморском крае открыл канатную дорогу протяженностью 1,5 км. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Горнолыжный курорт в Арсеньеве полностью отвечает этим целям. Туристические объекты такого уровня становятся точками притяжения и для путешественников, и для жителей региона. И напрямую влияют на туристическую привлекательность территорий. Уверен, что курорт станет драйвером развития не только Приморья, но и всего Дальнего Востока", - сказал замглавы Минвостокразвития Антон Басанский.

Крупнейший на Дальнем Востоке горнолыжный курорт создается в рамках мастер-плана Арсеньева по программе "Дальневосточная концессия" и с использованием префрежима ТОР "Михайловский". Общая стоимость проекта составляет 11,5 млрд рублей.

Курорт "Арсеньев" рассчитан на 2,7 тыс. человек в день. В 2026 году, к началу лыжного сезона 2026-2027, планируется открыть рестораны, магазины, отель и другую инфраструктуру.