Глава Минэнерго Турции обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Аккую"

Алпарслан Байрактар отметил, что республика рассматривает атомную энергетику "как локомотив энергетической безопасности, локализации и высоких технологий"

Редакция сайта ТАСС

© АО "Аккую Нуклеар"/ ТАСС

СТАМБУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудил в Москве с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым реализацию проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую".

"Мы всесторонне оценили наше прочное сотрудничество, обсудили текущую ситуацию с реализацией проекта АЭС "Аккую", который играет важную роль в обеспечении энергетической независимости Турции", - написал Байрактар в X.

"Мы рассматриваем атомную энергетику не только как источник производства энергии на пути к достижению нашей цели по углеродной нейтральности к 2053 году, но и как локомотив энергетической безопасности, локализации и высоких технологий", - отметил глава турецкого Минэнерго.

Байрактар во вторник выступил на панельной сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Он заявил, что первый реактор АЭС "Аккую" планируется запустить в будущем году. Ранее аналогичные планы озвучил президент Турции Тайип Эрдоган.

Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.