Россия готова помочь Африке в достижении энергетического суверенитета

Глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко отметила, что Москва является надежным другом и традиционным партнером континента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова подставить Африканскому континенту плечо в вопросе достижения энергетического и экономического суверенитета, не претендуя на его ресурсы. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Выступая на сессии "Россия - Африка: к практической реализации энергетических проектов" дипломат указала, что путь к достижению энергетического и экономического суверенитета состоит в том числе в том, чтобы объединять усилия, преодолевать фрагментацию и "решать проблемы сообща".

Отвечая на вопрос о том, какую роль могла бы сыграть Россия для Африканского континента в этом процессе, Довгаленко отметила, что РФ является надежным другом и традиционным партнером Африки. "Мы готовы в духе преемственности подставить плечо, причем мы не претендуем на африканские ресурсы. У нас страна богата своими ресурсами, у нас нет такой задачи. Мы нацелены на создание потенциала на континенте. В нашей концепции внешней политики прямо записано, что мы будем оказывать содействие становлению в Африке самобытного и влиятельного центра мирового развития, что, разумеется, невозможно без энергетического суверенитета, потому что энергетика - это "кровь" любой экономики",- подчеркнула она.

Довгаленко добавила, что по данному вопросу РФ также готова помогать африканским друзьям как в сфере подготовки кадров, так и в науке.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.