Британия на фоне санкций ввела исключения для части проектов "Лукойла"

Генеральная лицензия действует до 14 октября 2027 года

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания ввела исключения в отношении международных нефтяных проектов российской компании "Лукойл", которая попала под британские санкции. Об этом говорится в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Так, Лондон разрешил "Лукойлу" операции с Каспийским трубопроводным консорциумом, с компанией "Тенгизшевройл" и на месторождениях "Карачаганак" в Казахстане и "Шах-Дениз" в Каспийском море, с Южно-Кавказским газопроводом, сотрудничество с азербайджанской компанией The Azerbaijan Gas Supply Company. Генеральная лицензия действует до 14 октября 2027 года.