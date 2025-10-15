Минэнерго ждет новых рекордов зимнего энергопотребления в России

В 2024 году осенне-зимний период был максимум, который был выше предыдущего лета, напомнил министр энергетики Сергей Цивилев

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что пики зимнего энергопотребления в этом сезоне обновят рекорды, установленные летом 2025 года. Об этом в эфире "России-24" сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Теперь мы ведем не только осенне-зимний период, у нас еще есть весенне-летний период. Потому что получалось, что мы каждые полгода бьем исторический максимум по электрической энергии. В 2024 году осенне-зимний период был максимум, который (был выше - прим. ТАСС) предыдущего лета. Этим летом мы побили зиму. И мы сейчас предполагаем, что этой зимой мы побьем лето", - сказал он.