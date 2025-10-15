На курортах КЧР появится около 1 тыс. новых мест размещения

В первой половине 2025 года регион посетили свыше 1,5 млн человек

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Номерной фонд курортов Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличится почти на 1 тыс. номеров в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым".

"Порядка тысячи новых номеров планируем, что будет в 2026 году", - сказал собеседник агентства.

Министр отметил, что новые места размещения в республике создают крупные инвесторы и небольшие предприятия. "Создаются как модульные некапитальные средства размещения, так и крупные современные капитальные объекты уровня четырех-пяти звезд. То есть достаточно серьезная инфраструктура строится в Домбае и Архызе", - подчеркнул Текеев.

Сообщалось, что номерной фонд курортов КЧР по итогам 2024 года увеличился на 13% - до более 8,4 тыс. номеров. Карачаево-Черкесию в первой половине 2025 года посетили свыше 1,5 млн человек, до конца года республика ожидает более 2,4 млн туристов.

Межрегиональная выставка-форум активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" начала работу в среду в Ялте. В ней участвуют представители 15-и регионов России и 15-и госкорпораций РФ.