Белоруссия намерена диверсифицировать экспорт в Россию

Премьер-министр республики Александр Турчин отметил, что Минск расширит номенклатуру товаров

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Белоруссия намерена диверсифицировать поставки на российский рынок, расширив номенклатуру товаров. Об этом рассказал премьер-министр республики Александр Турчин по итогам доклада президенту страны Александру Лукашенко.

"Нам надо не только смотреть на традиционные продукты, которые мы поставляем на рынок Российской Федерации, но говорить о новых товарах, продуктах, в которых нуждается рынок России и которые мы можем производить", - приводит его слова агентство БелТА.

В частности, речь шла о лесозаготовительных машинах Амкодор. Турчин рассказал, что Россия крайне заинтересована в их поставках и на состоявшейся ранее встрече с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым было решено в сжатые сроки наладить их поставки на российский рынок. "Процесс этот идет, конечно, но нам его очень быстро надо финализировать. Уже буквально со следующего года начинать интенсивные поставки этих машин на рынок Российской Федерации", - уточнил Турчин.

В повестке встречи с Алихановым были и другие вопросы, в том числе проблемные, добавил белорусский премьер. "Но большую часть из них мы решили в ходе сегодняшней нашей встречи, - сказал он. - В конце года пройдет совместная коллегия двух министерств промышленности. В широком составе наши коллеги еще раз это все подробно обсудят, обсудят перспективы нашего сотрудничества и найдут пути решения тех или иных проблемных вопросов".