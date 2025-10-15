В Москве среднемесячная зарплата может вырасти на 8% в 2026 году

Данные представили в прогнозе социально-экономического развития города на 2026 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве может вырасти на 8% в 2026 году. Итоговая сумма составит 196,6 тыс. рублей, данные представлены в прогнозе социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего [составит] 196 647 рублей. 108,0% к предыдущем году", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Москвы.

Ожидается, что в 2027 и 2028 годах рост зарплат продолжится - до 213,3 и 231,4 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что рост реальной заработной платы составит 2,4% в следующем году.

Кроме того, прогноз содержит данные о прожиточном минимуме в расчете на душу населения. Так, в 2026 году показатель составит 25 342 рубля, в том числе 28 940 рублей для трудоспособного населения, 18 971 рубль для пенсионеров и 21 903 рубля для детей. В 2027 и 2028 годах показатель составит 26 609 рублей и 27 673 рубля соответственно.