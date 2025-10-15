ВЭБ.РФ: бизнес и государство научились "собирать" проекты в крупнотонажной химии

Большинство из них прошло через госкорпорацию, отметил ее зампред Юрий Корсун

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бизнес и государство научились "собирать" крупнейшие проекты в крупнотонажной химии. Об этом заявил зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, выступая на сессии "Нефтегазохимия: эра новых возможностей в условиях энергоперехода" в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, большинство из них прошло через ВЭБ. "Мы - институт развития, который является консолидатором денег рыночных от коммерческих банков и денег государственных. Одним из источников длинных денег в проекты стал Фонд национального благосостояния, и объем средств, пущенный в эти проекты, достаточно большой. Второй инструмент, который отлично работает последние шесть лет, - это "Фабрика проектного финансирования" ВЭБа - внутри нее зашит такой механизм, когда государство гарантирует неизменность ключевой ставки для инвесторов", - сказал Корсун.

Он отметил, что механизм "Фабрики проектного финансирования" позволяет получать защиту от того, что происходит на рынке с ключевой ставкой. "Те клиенты, которые с 2019 по 2023 год входили в нашу "Фабрику проектного финансирования", имеют ставку не выше приблизительно 10%, хотя ключевая еще недавно доходила до 21, сейчас 17. Это такой стабилизирующий механизм, который позволял привлекать большое количество денег с рынка - в основном в нашей "Фабрике" ликвидность коммерческих банков. <…> Длинные деньги, соответственно, в большие проекты находить научились", - сказал Корсун.

Зампред ВЭБ напомнил, что до 2014 года большинство масштабных инвестиций на проекты в крупнотоннажной химии делались с баланса крупных газохимических компаний.

По его мнению, следующая задача - обратить большее внимание на среднетоннажную и малотоннажную химию. "Здесь каких-то готовых решений пока нет. Но активная работа и с инвесторами, и с отраслевыми министерствами начата. Далеко не всегда инвестор готов вложить в проект, где пока много открытых рисков, прежде всего технологических и рыночных. Но и просить государство закрыть все риски, тоже концептуально неправильно. И здесь возникает дискуссия в формате государственно-частного партнерства. Есть частник, есть государство, есть этот ползунок, который перемещает риски то вправо, то влево. Где-то точно будет найден компромисс", - сказал Корсун.

