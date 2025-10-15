На проведение Красноярского экономического форума выделят 110 млн рублей

КЭФ состоится в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края намерены выделить 110 млн рублей на проведение в 2026 году Красноярского экономического форума. Об этом говорится в документах к проекту краевого бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годы.

В последний раз форум прошел в 2023 году. В 2024 он был перенесен на следующий год, однако до настоящего времени так и не состоялся.

"Предусмотрена реализация следующих мероприятий: субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению Красноярского экономического форума (далее - КЭФ) в 2026-2028 годах в сумме 110 млн рублей ежегодно", - говорится в документе. Также из материалов к региональному бюджету следует, что очное количество участников КЭФ должно быть не менее 3 тыс. человек.

Проект краевого бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годы 15 октября был внесен правительством региона в законодательное собрание.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года. Первый форум проходил под названием "Инвестиционный форум регионального развития". С 2007 года на форуме обсуждались федеральные темы, в 2020 году он не проводился из-за пандемии коронавируса, а с 2021 года КЭФ работает в гибридном формате с выездными студиями в других городах. В 2023 году форум проходил 1-3 марта. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет, выездные студии работали в Москве, Пекине и Астане.