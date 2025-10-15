Силуанов: доходы бюджета России от утильсбора снизятся на 440 млрд рублей

Министр финансов отметил, что они составят 1,1 трлн рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет России от утильсбора в 2025 году снизятся на 440 млрд рублей и составят 1,1 трлн рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"Утильсбор снизится на 440 млрд рублей, составит 1,1 трлн рублей", - сказал он.

"Еще раз повторюсь, что доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и задача - снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики", - добавил министр.

В сентябре Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, по которому размер утилизационного сбора на легковые автомобили будет зависеть от типа и объема двигателя, а также от мощности машины - чем она больше, тем выше коэффициент по прогрессивной шкале. При этом для частных лиц, которые ввозят иномарки с двигателем до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготы.

Новые правила могут вступить в силу в декабре.