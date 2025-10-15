Первый российско-африканский сырьевой диалог пройдет с 29 октября по 1 ноября

Замдиректора департамента партнерства с Африкой МИД Андрей Панюхов отметил, что Москва намерена содействовать партнерам "в формировании самодостаточного экономического потенциала, подготовке необходимых для этого профессиональных кадров"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Проведение первого российско-африканского сырьевого диалога запланировано в период с 29 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель директора департамента партнерства с Африкой МИД России Андрей Панюхов.

"С 29 октября по 1 ноября Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины Второй планирует проведение первого российско-американского сырьевого диалога", - сказал он в приветственном слове участникам бизнес-форума "Россия - Африка экспо 2025".

При этом Панюхов отметил, что Россия намерена содействовать африканским партнерам "в формировании самодостаточного экономического потенциала, подготовке необходимых для этого профессиональных кадров".

"Рассматриваем этот форум как ключевой этап подготовки к предстоящему в 2026 году проведению третьего саммита Россия - Африка, который пройдет на Африканском континенте", - заключил он.

О российско-африканском сырьевом диалоге

Российско-африканский сырьевой диалог призван выступить в качестве ключевой площадки для стратегического взаимодействия между представителями государственной власти, бизнеса, науки и образования России и стран Африканского континента, став катализатором взаимовыгодного сотрудничества в минерально-сырьевом секторе.