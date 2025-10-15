МВФ прогнозирует рост госдолга России до 32,8% ВВП в 2030 году

Это один из самых низких показателей среди всех упомянутых в докладе фонда стран

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что государственный долг Российской Федерации в ближайшие пять лет может увеличиться до 32,8% ВВП. Такой вывод содержится в очередном докладе МВФ "Бюджетный вестник", представленном в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Как подсчитали авторы документа, по итогам текущего года госдолг РФ составит 23,1% ВВП. Это один из самых низких показателей среди всех упомянутых в докладе стран.

В ближайшие годы, по оценке аналитиков МВФ, госдолг России будет расти. Ожидается, что в 2026 году он составит 24,8% ВВП, в 2027 году - 26,6% ВВП, в 2028 году - 28,7% ВВП, в 2029 году - 30,7% ВВП. По итогам 2030 года данный показатель достигнет, как ожидается, 32,8% ВВП.

В апрельском докладе МВФ содержались оценки, согласно которым госдолг России в текущем году должен был составить 21,4% ВВП, а к 2030 году - 27,2% ВВП.