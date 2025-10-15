Мировой госдолг превысит 100% глобального ВВП к 2029 году

По прогнозу МВФ, число стран, госдолг которых превышает 100% национального ВВП, "будет неуклонно сокращаться в следующие пять лет"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой госдолг превысит 100% глобального ВВП к 2029 году. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ "Бюджетный вестник".

Исследование было представлено в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. "<...> Прогнозируется, что мировой государственный долг поднимется выше 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года", - отмечается в отчете. "С пятипроцентным риском можно говорить о том, что долг составит в 2029 году 123% [глобального ВВП]", - подчеркивают специалисты фонда.

По их мнению, число стран, госдолг которых превышает 100% национального ВВП, "будет неуклонно сокращаться в следующие пять лет". Однако их "доля в мировом ВВП, как предсказывается, будет расти", уточняется в докладе. "В Группе двадцати речь идет о Канаде, Китае, Франции, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатах", - пишут авторы исследования.