В Eni раскритиковали энергетическую повестку ЕС

Главный управляющий итальянской энергетической компании Клаудио Дескальци указал на идеологизацию и политизацию в Евросоюзе экологического перехода

Редакция сайта ТАСС

© Dan Kitwood/ Getty Images

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. У Европы нет единого плана обеспечения энергетической безопасности, что наглядно продемонстрировала ситуация с недостатком поставок энергоносителей после значительного сокращения импорта из РФ. Об этом заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, выступая на форуме Coldiretti (ассоциация сельхозпроизводителей), который транслировался онлайн на сайте ассоциации.

"Мы испытали большие сложности с российским газом [после сокращения его поставок], и мы поняли, насколько уязвима наша система. Это продемонстрировало отсутствие общей стратегии. У ЕС, в отличие от США, России и Китая, единых государственных единиц, нет единого энергетического рынка, но есть множество разных подходов к созданию пакетов энергетических миксов", - сказал менеджер.

При этом он указал на идеологизацию и политизацию в ЕС экологического перехода. "Энергетический переход не может субсидироваться, он должен быть натуральным, а это происходит только тогда, когда это приносит прибыль. Как только это становится убыточно, отмирает. В Европе вопрос "зеленого перехода" стал идеологией и политикой, но при этом необходимо учитывать спрос", - пояснил Дескальци.

Он напомнил, что 80% всей потребности в энергоносителях в мире удовлетворяется за счет ископаемых источников и 35% приходится на угольное сырье, наиболее загрязняющее атмосферу. При этом он считает, что использование атомной энергии значительно снизило бы стоимость энергоносителей, которые в Италии, например, газ из Норвегии, как и другие поставки обрастают наценками.