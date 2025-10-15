Росатом рассчитывает выиграть тендер на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что само решение остается за королевством

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" шаг за шагом продвигается в том, чтобы выиграть тендер в Саудовской Аравии на возведение в стране атомной электростанции, однако само решение остается за королевством. Надежду на то, что решение руководства Саудовской Аравии сложится в пользу Росатома, высказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

В разговоре с журналистами на полях Российской энергетической недели он напомнил, что Саудовская Аравия уже не первый год проводит тендер: "[Идут] консультации, в которых российская сторона активно участвует. Партнеры очень щепетильные, очень прагматичные, очень детальные, и мы шаг за шагом в этом тендере поднимаемся по ступенькам вверх".

"Когда будет последняя ступень и когда будет начало контрактации, конечно, может сказать только руководство Саудовской Аравии, - подчеркнул Лихачев. - Но мы очень надеемся, что мы будем в этом решении присутствовать".

В сентябре 2025 года первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров заявил на брифинге, что был объявлен тендер на сооружение в Саудовской Аравии АЭС, и Росатом принимает в нем участие.

В настоящее время помимо государств, в которых строительство завершено или находится в процессе, Росатомом обсуждаются или заключены предварительные соглашения о строительстве энергоблоков в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Нигерия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка.