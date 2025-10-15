Энергосистема России к осенне-зимнему периоду подготовлена на 96%

Ожидается, что документальная подготовка завершится 7 ноября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В России завершается подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Готовность оценивается в 96%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы завершаем подготовку к осенне-зимнему периоду этого года. 7 ноября мы полностью закончим документальную подготовку, это крайний срок, до 7 ноября все документы должны быть оформлены. На сегодняшний момент мы оцениваем так, что более 96% подготовки мы уже сделали. Еще есть время завершить эту работу", - сказал министр.

Как сообщал ранее Цивилев, Минэнерго ожидает, что пики зимнего энергопотребления в этом сезоне обновят рекорды, установленные летом 2025 года.

В сентябре министр отмечал, что российская энергосистема штатно прошла период летних нагрузок и пики энергопотребления в период высоких температур.

